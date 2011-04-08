為 Thinkpad T61 Debian Linux 換上 SSD

由於身邊越來越多的朋友以及 Twitter 上的朋友換了 MacBook Air, 整體表現, 真的只能用 "輕""快" 二字形容. 讓我也很心動, 想把服役多年的 Thinkpad T61 換掉, 換成 MacBook Air 13" .
在比較 MacBook Air 規格 以及 T61 規格 後, 冷靜想想, MBA 及 T61 有著差距不大的 Intel Core 2 Duo 2.x CPU 及同樣是 Nvidia Graphic .
由於目前使用的 LMDE 64 加上 Liquorix Kernel 其實也夠快了, 開機 15-20s, 程式也沒什麼太慢的感覺, 那麼, 唯一的效能爆點就在 SSD 了, 就這樣, 開始網購相關的昇級配件了. (看來短時間我不會由小黑變小銀了)
SSD 的選擇
本來是要選擇號稱藍星最快的 OCZ 版 SSD, 但是在 OCZ 爆出了誠信問題, 連大廠都這麼硬幹, 那還是買安全牌 Intel 的好了, 由於 Intel 新的 310 , 520 series 剛推出, 所以相對的 X25M series 就成了 C/P 值很高的選擇! 就決定是你了, Intel X25M .
解除小黑 ICH8M 封印
由於小黑使用的 ICH8M 晶片, 其實是支援 SATA2 的, 但由於 IBM 官方的 BIOS 將它限制在 SATA1 也就是 1.5Gb/s , 所以我們需要 第三方的 BIOS Patch 來讓它支援 SATA2 3.0Gb/s 的速度. (注意, 使用非官方 BIOS 可能會破壞原廠保固條約, 請自行衡量)
Partition Alignment
由於 SSD 的結構和傳統的硬碟差異很大, 所以在效能優化上面, Partition Alignment 就非常的重要(阿土伯機器上, 在 X25M 上會影響到 Automatic TRIM 是否生效).
一開始踩到個雷, 只是簡單參考 Ubuntu SSD Checklist 來設定, 利用 fdisk 來切割, 結果是錯的.!!!這是個雷!!!.
如果要利用 fdisk 工具, 請參考 Aligning an SSD on Linux 或 這裡
. 如果不想麻煩, 就使用 gdisk (gnu fdisk) 工具, 它會自動為您對齊.
Automatic TRIM
在 Linux 目前 EXT4 和 BTRFS 都可以支援 SSD 的 ATA_TRIM , 為了穩定考量, 我選擇老朋友 EXT4, 接著只要在 mount option 中加上 discard 即可.
詳細可以參考這篇 Howto.
一切似乎完美, 想必您和阿土伯一樣, 想知道 Automatic TRIM 是否真的有生效,
可以參考這篇 Howto , 如果您利用 hdparm -I /dev/sdx 確實您的 SSD 支援 TRIM , 而在檔案刪除後, 利用 hdparm --read-sector 郤沒有得到一堆的00, 不用緊張(當然我很緊張), 檢查一下您的 Partition 是否沒有對齊, 或是查看一下您的 Linux kernel 是否 >2.6.33 .
Journaling
大部份的 Linux on SSD 文件都要您關閉 journal , 可以降低 IO 的量, 增加 SSD 的壽命, 但是相對的, 對於檔案因不正常原因斷電或當機損壞機率也增加, 對於阿土伯來說, X25M 保固三年, 且如果由正常壽命 7-8 年降成 5-6 年(T61 應該不會再用三年了吧!!), 也比我的資料或程式碼損壞來的好多了, 那可是會降低阿土伯我的壽命呀~~~~
Performance Tuning
這部份我調整的大致依 WIKI 上所說, 將 I/O Scheduler 改成 noop .
以及將 /tmp 使用 tmpfs 代替.
目前, 由 GRUB2 按下 [ENTER] 到 gdm3 出現大約是 10 秒左右, 執行相關的程式
啟動時間也大幅縮短, 尤其是 Java 相關的 IDE 更是明顯..
目前除了 "輕" 是先天因素沒的和 MBA 比外, 使用上速度的流暢性上,
T61 又重新證明它老當益壯, 要再陪我征戰程式設計老宅這條路.