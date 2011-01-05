ePubConv.mobi 中文電子書簡繁轉換服務

http://epubconv.mobi/ 電子書簡繁互轉網站開張!
由於本身是 Kindle 3 的使用者, 除了技術文件和大量免費的英文書之外.
其實有不少的中文資源可以下載到書, 像是 好讀網站 或是 掌上书苑 .
所以相信大家和我一樣會希望能方便的在 簡->繁 或 繁->簡 將下載的 .epub 轉換, 以自己最習慣的文字閱讀.
然而除了編碼的轉換外, 更支援詞庫的轉換, 因為簡體字一個字可能對映到多個繁體字(如: 干, 后)
功能
* 支援多種字元編碼: GB2312 , BIG5 , UTF8
* 不只編碼轉換, 更是正體和簡體中文文字翻譯: ex. 后天，皇后, 主干, 干净 - 後天，皇后, 主幹, 乾淨
* 部份成語支援: ex. 独占鳌头 - 獨佔鰲頭
於是我利用年假做了這個服務, 希望能方便大家能有個更愉快的閱讀體驗!
當然, epub 電子書不是只有在 Kindle 上能用, iPad / Android / Windows / Linux 上都有相關的閱讀程式.
參考:
手動轉換或利用 convertZ 工具, 可參考以下文章
如何將ePub電子書繁體化(簡體化)