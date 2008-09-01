學生時唸到的古文, 沒想到在現在會這麼有感覺.
本土/外來/挺誰/嗆誰/反誰/護誰 一再操作這樣議題昇高人民對立是否得宜...
政治也是一種專業, 程式設計亦然.
當批評別人的設計有問題時, 能謙虛的自省自己的專業, 是否也出現了相同的問題, 並容納多元的意見以及不同團隊間的合作...
共勉之~
##CONTINUE##
李斯諫逐客書 李 斯
秦宗室大臣皆言秦王曰：「諸侯人來事秦者，祇為其主遊間秦耳，請一切逐客。」李斯
議亦在逐中。斯乃上書曰：「臣聞吏議逐客，竊以為過矣。」
「昔穆公求士，西取由余於戎，東得百里奚於宛，迎蹇叔於宋，求丕豹，公孫支於晉。
此五子者，不產於秦，而穆公用之，井國二十，遂霸西戎。孝公用商鞅之法，移風易俗，民
以殷盛，國以富彊，百姓樂用，諸侯親服獲楚，魏之師，舉地千里，至今治強。惠王用張儀
之計，拔三川之地，西井巴蜀，北收上郡，南取漢中。包九夷，制鄢郢，東據成皋之險，割
膏腴之壤，遂散六國之從，使之西面事秦，功施到今。昭王得范雎，廢穰侯，逐華陽，強公
室，杜私門，蠶食諸侯，使秦成帝業。此四君者，皆以客之功。由此觀之，客何負於秦哉！
向使四君卻客而不內，疏士而不與，是使國無富利之實，而秦無強大之名也。」
「今陛下致昆山之玉，有隨和之寶，垂明月之珠，服太阿之劍，乘纖離之馬，建翠鳳之
旗，樹靈鼉之鼓：此數寶者，秦不生一焉，而陛下說之，何也？必秦國之所生然後可，則是
夜光之璧，不飾朝廷；犀象之器，不為玩好；鄭衛之女，不充後官；而駿馬駃騠，不實外廄
；江南金錫不為用；西蜀丹青不為采。所以飾後官，充下陳，娛心意，說耳目者，必出於秦
然後可，則是宛珠之簪，傅璣之珥，阿縞之衣？錦繡之飾，不進於前；而隨俗雅化，佳冶窈
窕，趙女不立於側也。夫擊甕叩缶，彈箏搏髀，而歌呼嗚嗚快耳者，真秦之聲也；鄭衛桑間
，韶虞武象者，異國之樂也。今棄擊甕而就鄭衛，退彈箏而取韶虞，若是者何也？快意當前
，適觀而已矣。今取人則不然，不問可否，不論曲直，非秦者去，為客者逐，然則是所重者
在乎笆樂珠玉，而所輕者在乎人民也。此非所以跨海內，致諸侯之術也。」
「臣聞地廣者粟多，國大者人眾，兵強者士勇。是以泰山不讓士壤，故能成其大；河海
不擇細流，故能就其深；王者不卻眾庶，故能明其德。是以地無四，方民無異國，四時充美
，鬼神降福。此五帝，三王之所以無敵也。今乃棄黔首以資敵國，卻賓客以業諸侯，使天下
之士退而不敢西向，裹足不入秦，此所謂『藉寇兵而齎盜糧』者也。」
「夫物不產於秦，可寶者多；士不產於秦，而願忠者眾。今逐客以資敵國，損民以益讎
，內自虛而外樹怨於諸侯，求國無危，不可得也。」
秦王乃除逐客之令，復李斯官。
大意：
(一)自「秦宗室大臣皆言秦王曰」至「竊以為過矣」
說明逐客為過。
(二)自「昔穆公求士」至「而秦無強大之名也」
（舉繆公、孝公、惠王、昭王例）說明客有功於秦（暗示逐客為不智）。
(三)自「今陛下致昆山之玉」至「致諸侯之術也」
說明逐其民人而取其色樂珠玉，非王霸者之所為（以色樂珠玉之取襯客之去為不
合理）。
(四)自「臣聞地廣者粟多」至「此所謂藉寇兵而齎盜糧者也」
說明卻客而為他國所用，非秦之福（以逐客資敵業諸侯說明爭取人才的重要性）
。
(五)自「夫物不產於秦」至「不可得也」
說明逐客則國危。
(六)自「秦王乃除逐客之令」至「復李斯官」
記敘李斯復官。
本土/外來/挺誰/嗆誰/反誰/護誰 一再操作這樣議題昇高人民對立是否得宜...
政治也是一種專業, 程式設計亦然.
當批評別人的設計有問題時, 能謙虛的自省自己的專業, 是否也出現了相同的問題, 並容納多元的意見以及不同團隊間的合作...
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李斯諫逐客書 李 斯
秦宗室大臣皆言秦王曰：「諸侯人來事秦者，祇為其主遊間秦耳，請一切逐客。」李斯
議亦在逐中。斯乃上書曰：「臣聞吏議逐客，竊以為過矣。」
「昔穆公求士，西取由余於戎，東得百里奚於宛，迎蹇叔於宋，求丕豹，公孫支於晉。
此五子者，不產於秦，而穆公用之，井國二十，遂霸西戎。孝公用商鞅之法，移風易俗，民
以殷盛，國以富彊，百姓樂用，諸侯親服獲楚，魏之師，舉地千里，至今治強。惠王用張儀
之計，拔三川之地，西井巴蜀，北收上郡，南取漢中。包九夷，制鄢郢，東據成皋之險，割
膏腴之壤，遂散六國之從，使之西面事秦，功施到今。昭王得范雎，廢穰侯，逐華陽，強公
室，杜私門，蠶食諸侯，使秦成帝業。此四君者，皆以客之功。由此觀之，客何負於秦哉！
向使四君卻客而不內，疏士而不與，是使國無富利之實，而秦無強大之名也。」
「今陛下致昆山之玉，有隨和之寶，垂明月之珠，服太阿之劍，乘纖離之馬，建翠鳳之
旗，樹靈鼉之鼓：此數寶者，秦不生一焉，而陛下說之，何也？必秦國之所生然後可，則是
夜光之璧，不飾朝廷；犀象之器，不為玩好；鄭衛之女，不充後官；而駿馬駃騠，不實外廄
；江南金錫不為用；西蜀丹青不為采。所以飾後官，充下陳，娛心意，說耳目者，必出於秦
然後可，則是宛珠之簪，傅璣之珥，阿縞之衣？錦繡之飾，不進於前；而隨俗雅化，佳冶窈
窕，趙女不立於側也。夫擊甕叩缶，彈箏搏髀，而歌呼嗚嗚快耳者，真秦之聲也；鄭衛桑間
，韶虞武象者，異國之樂也。今棄擊甕而就鄭衛，退彈箏而取韶虞，若是者何也？快意當前
，適觀而已矣。今取人則不然，不問可否，不論曲直，非秦者去，為客者逐，然則是所重者
在乎笆樂珠玉，而所輕者在乎人民也。此非所以跨海內，致諸侯之術也。」
「臣聞地廣者粟多，國大者人眾，兵強者士勇。是以泰山不讓士壤，故能成其大；河海
不擇細流，故能就其深；王者不卻眾庶，故能明其德。是以地無四，方民無異國，四時充美
，鬼神降福。此五帝，三王之所以無敵也。今乃棄黔首以資敵國，卻賓客以業諸侯，使天下
之士退而不敢西向，裹足不入秦，此所謂『藉寇兵而齎盜糧』者也。」
「夫物不產於秦，可寶者多；士不產於秦，而願忠者眾。今逐客以資敵國，損民以益讎
，內自虛而外樹怨於諸侯，求國無危，不可得也。」
秦王乃除逐客之令，復李斯官。
大意：
(一)自「秦宗室大臣皆言秦王曰」至「竊以為過矣」
說明逐客為過。
(二)自「昔穆公求士」至「而秦無強大之名也」
（舉繆公、孝公、惠王、昭王例）說明客有功於秦（暗示逐客為不智）。
(三)自「今陛下致昆山之玉」至「致諸侯之術也」
說明逐其民人而取其色樂珠玉，非王霸者之所為（以色樂珠玉之取襯客之去為不
合理）。
(四)自「臣聞地廣者粟多」至「此所謂藉寇兵而齎盜糧者也」
說明卻客而為他國所用，非秦之福（以逐客資敵業諸侯說明爭取人才的重要性）
。
(五)自「夫物不產於秦」至「不可得也」
說明逐客則國危。
(六)自「秦王乃除逐客之令」至「復李斯官」
記敘李斯復官。