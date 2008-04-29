安裝 Ubuntu 8.04 於 Thinkpad T61 雜記

安裝上算是例來版本最順暢的版本, 不用調整 acpi / sata 設定, 一路安裝到底就可以完成安裝嘍.
基本上所有 T61 上的硬體都能正確抓到, 而 nvidia driver 也只需透過 restricted driver 確認的動作便完成了.
當然, 尚許多美中不足的地方需要調效,本篇並不是安裝教學,請參考官方或網路上為數眾多之教學文件.
Wireless LED 不會亮:
雖說 Intel 4965AGN 的 wireless driver 正確掛上, 且亦可以正確使用, 但是主機上那個 wireless led 不會亮, 就是那麼讓人爽度下降.
所以我們需要自己更新 intel compat wireless driver. (當然, 除了 T61 其它品牌 notebook 亦可照作).
首先先到 http://linuxwireless.org/ 下載最新的 driver, link here.
解壓後, 請修改 config.mk 加入 LED 的 options.
CONFIG_IWL3945_LEDS=y
CONFIG_IWLWIFI_LEDS=y
然後 sudo make install 即可完成更新,由於網路 module 使用中, 通常需要重開.
您就會看到您主機上的 wireless LED 開始可愛的一閃一閃了.
Trackpoint 中間鍵
加入以下幾行在 /etc/X11/xorg.conf 的 mouse 設定中:
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "EmulateWheel" "true"
Option "EmulateWheelButton" "2"
中文輸入法的更換:
雖然我對 SCIM 沒有好惡問題, 但是經過半天的使用, 發現 pidgin 在輸入字時,
會始整個視窗 hang 住一下, 然後久久才取得 focus .
一開始以為是 compiz 特效問題, 後來發現是 scim 怪怪的, 沒有去深究為什麼, 換成 gcin 試試.
於是改裝套件庫中的 gcin gcin-qt3-immodule, pidgin 果然不會卡卡的.
但是另一個問題接著而來, 那就是部份程式在結束時會有 segment fault 問題發生, Firefox / MySQL Query Browser 都會.
所以,又要展開昇級的動作, 由於 hardy 套件庫內的版本只到 1.3.7 版本. 新的穩定版是 1.3.9 可以解決這個問題.
於是我們使用 debian etch 套件庫來更新, 請參考 http://www.calno.com/moto/gcin/ 將
deb http://www.calno.com etch-backports main
加入您 Synaptic 第三方套件列表中->更新套件.
即可完成 1.3.9 版本的安裝, 現在 firefox / MySQL Query Browser 可以正常使用了.
中文字體 AA 小字不好看:
由於 Ubuntu 8.04 內建已經使用文泉驛正黑體, 由於 wqy-zenhei 內建含了點陣的明體,所以小字會使用到點陣字.
所以我們需要關掉它. (詳見官網).
請下載官網中的 [44-wqy-zenhei.conf] , 並換掉系統中的 /etc/fonts/conf.d/44-wqy-zenhei.conf .
在此, 由於官網的 match 只用了 "WenQuanYi Zen Hei" 如果在選字時用了 "文泉驛正黑" 的中文 family name 將不會生效, 建議您將
44-wqy-zenhei.conf test 部份改成如下:
<test qual="any" name="family">
<string>WenQuanYi Zen Hei</string>
<string>文泉驿正黑</string>
<string>文泉驛正黑</string>
</test>
CPU 時脈調整
預設的 CPU freq 模式是 Ondemand, 會自動依 CPU 使用情況調整 CPU 時脈, 但是常常會造成程式 delay 或切換過慢的問題. 所以我們需要讓 cpufreq-selector 可以調整時脈.
sudo dpkg-reconfigure gnome-applets
回答 YES , 讓 cpufreq-selector 擁有 SUID root 權限. 將 cpufreq-selector 加入面版,現在可以很容易依需要調整 CPU 時脈.
Suspend / Hibernate Support
讓 fn+f4 suspend 以及 fn+f12 能正常作業.
修改 /etc/default/acpi-support
ACPI_SLEEP=true
ACPI_HIBERNATE=true
ACPI_SLEEP_MODE=mem
MODULES="e1000 iwl4965 nvidia"
HIBERNATE_MODE=platform
其中的 modules 則是 "removed before suspend and reloaded on resume" 所以可以有效解決 resume 畫面一片白/無線網路不能連等問題(至少阿土伯電腦沒再出現過了).
讓 Ubuntu 更好用:
當然, 不能忘了 lazybuntu 最新的 0.1.5 版也支援 hardy 了.
以上, 是目前阿土伯安裝的心得, 陸續調適, 再行增加整理.