另人遺憾的 Google AuthSub API 有感

身為一個 Google Fans 及 Programmer, 對於參與開發的 Web Application , 總是極力希望能直接整合 Google Services. 甚而連 User Singup 都不用了, 直接使用 Google Account 或 OpenID 進行 Authenticate , 然後直接使用我們的服務..
然而 Google Account API 中的 AuthSub API 似乎不能把它拿來當 Account Identification 用. 因為它無法傳回 UID (username / hash or anythings).
如果我們要拿來識別自己的 local user, 看來只能使用 ClientLogin, 要使用者填入 username (gmail) / password ,.....
這...是怎樣, 在現在釣魚網站這麼多, 而又是一個新創網站而言, 要使用者填入它的 Google username / password 是幾乎不可能的吧...
建議不用改變太多, 至少擴充一下 AuthSubTokenInfo 多傳一行 user_hash or UID 應該沒有安全性上考量吧.. 查了一下 Groups , 很多開發者有和阿土伯相同的困擾, 就差最後一點功夫, 很遺憾的, Google 缺少了它....
現在我們的 Service 放棄了 Google Login 的功能, 阿土伯身為 GFans , 好不甘心呀~~~~
建議:
一. 不改變現有任何 API , 但對於同一個 Username 對於同一個 next 同一個 scope 操作, 回傳同一個
session token , 因為目前 session token 並不會失效, 所以我們可以 "暫時" 拿來當同一個使用者的識別之用.
二. 只改變 AuthSubTokenInfo , 目前有的三行資訊, 多加入一行 user_hash or anything 可以反映相同使用者的資訊都可...
Google Groups: http://tinyurl.com/2yr8hx
然而 Google Account API 中的 AuthSub API 似乎不能把它拿來當 Account Identification 用. 因為它無法傳回 UID (username / hash or anythings).
如果我們要拿來識別自己的 local user, 看來只能使用 ClientLogin, 要使用者填入 username (gmail) / password ,.....
這...是怎樣, 在現在釣魚網站這麼多, 而又是一個新創網站而言, 要使用者填入它的 Google username / password 是幾乎不可能的吧...
建議不用改變太多, 至少擴充一下 AuthSubTokenInfo 多傳一行 user_hash or UID 應該沒有安全性上考量吧.. 查了一下 Groups , 很多開發者有和阿土伯相同的困擾, 就差最後一點功夫, 很遺憾的, Google 缺少了它....
現在我們的 Service 放棄了 Google Login 的功能, 阿土伯身為 GFans , 好不甘心呀~~~~
建議:
一. 不改變現有任何 API , 但對於同一個 Username 對於同一個 next 同一個 scope 操作, 回傳同一個
session token , 因為目前 session token 並不會失效, 所以我們可以 "暫時" 拿來當同一個使用者的識別之用.
二. 只改變 AuthSubTokenInfo , 目前有的三行資訊, 多加入一行 user_hash or anything 可以反映相同使用者的資訊都可...
Google Groups: http://tinyurl.com/2yr8hx