2007年11月24日 星期六

iGoogle BossKey 暗黑老板鍵小工具

由於 iGoogle 提供的小工具已經非常非常的多元化.. 舉凡股市投資組合, 打電動, 看新聞, 聊天, 看美女圖, 都可以在 iGoogle 中全部搞定... 嘿嘿..
頁面停留在 iGoogle 中, 已不見得是用功好學在努力找資料了... 這時就需要 iGoogle 老板鍵 功能.

這是在 GTDD2007 當天下午分組程式設計時寫的小工具(編號 30), 可能太害羞還是氣氛的關係, 很少人在各組間走動觀摩討論... 所以得票數一票 :( (還是同桌投的..呵呵)
阿土伯把它補完整一點並加上設定、多國語.. 放出來和大家分享..

功能:
  • 隱藏 iGoogle 的畫面
  • 帶入 傳統 Google 搜尋頁面
  • 自動在搜尋欄位中填入設定關鍵字

##CONTINUE##
說明:

暗黑老板鍵小工具說明, 要用情境模式來示範解說.. 大家就了解了.

話說阿土伯上班正努力的用功........... 看盤/看圖/打電動..


這時老板突然走了過來, 看的正精彩,關掉瀏覽器實在太可惜了(等會要重執行).
趕快使用暗黑老板鍵...(F10). 畫面馬上變成:


老板問: 阿土伯你在做什麼...
阿土伯: 報告老板, 我正準備要在 Google 搜尋上查詢有關 google 的相關新聞, 研究 google 的成功模式能不能應用在公司上面.... (呼~~ 要臉不紅氣不喘的回答, 小朋友不要學, 大哥哥是練過的)

OK~~ 大致上軟體就是這麼用的....

設定畫面:



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原始程式及小工具 URL:
http://racklin.googlepages.com/bosskey.xml

PS.
像這樣的暗黑小工具投到目錄中不知道能不能審核通過..
對不起 kevin, 不小心又弄了一支 html-inline gadget, gtdd2007 當日苦口婆心希望大家寫 html type gadget...
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