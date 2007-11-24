iGoogle BossKey 暗黑老板鍵小工具

頁面停留在 iGoogle 中, 已不見得是用功好學在努力找資料了... 這時就需要 iGoogle 老板鍵 功能.
這是在 GTDD2007 當天下午分組程式設計時寫的小工具(編號 30), 可能太害羞還是氣氛的關係, 很少人在各組間走動觀摩討論... 所以得票數一票 :( (還是同桌投的..呵呵)
阿土伯把它補完整一點並加上設定、多國語.. 放出來和大家分享..
功能:
- 隱藏 iGoogle 的畫面
- 帶入 傳統 Google 搜尋頁面
- 自動在搜尋欄位中填入設定關鍵字
##CONTINUE##
說明:
暗黑老板鍵小工具說明, 要用情境模式來示範解說.. 大家就了解了.
話說阿土伯上班正努力的用功........... 看盤/看圖/打電動..
這時老板突然走了過來, 看的正精彩,關掉瀏覽器實在太可惜了(等會要重執行).
趕快使用暗黑老板鍵...(F10). 畫面馬上變成:
老板問: 阿土伯你在做什麼...
阿土伯: 報告老板, 我正準備要在 Google 搜尋上查詢有關 google 的相關新聞, 研究 google 的成功模式能不能應用在公司上面.... (呼~~ 要臉不紅氣不喘的回答, 小朋友不要學, 大哥哥是練過的)
OK~~ 大致上軟體就是這麼用的....
設定畫面:
加入您的 iGoogle:
請點取 Add to Google 直接加入您的 iGoogle 中.
原始程式及小工具 URL:
http://racklin.googlepages.com/bosskey.xml
PS.
像這樣的暗黑小工具投到目錄中不知道能不能審核通過..
對不起 kevin, 不小心又弄了一支 html-inline gadget, gtdd2007 當日苦口婆心希望大家寫 html type gadget...